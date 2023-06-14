Суд вынес приговор экс-главе Сибирского отделения РАН Асееву по делу о мошенничестве

Фото: Фотобанк Московской области
ТАСС: Академику Александру Асееву назначили четыре года лишения свободы условно и штраф в размере 500 тысяч рублей
В Новосибирске суд приговорил экс-главу Сибирского отделения РАН Александра Асеева к четырем годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, Асееву придется выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Бывший глава Сибирского РАН подчеркнул, что решение суда его разочаровало, поэтому он намерен обжаловать приговор.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному за дезертирство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом. Наказание считать условным», — цитирует агентство слова судьи.
Бывший глава Сибирского РАН подчеркнул, что решение суда его разочаровало, поэтому он намерен обжаловать приговор.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному за дезертирство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян