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Суд заключил под стражу челябинца, напавшего на сожительницу в супермаркете

10 ноября 2023, 15:14
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Суд в Челябинске арестовал мужчину, который с ножом напал на свою сожительницу в магазине, об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По информации ведомства, 9 ноября около 15.00 (13.00 по московскому времени) в магазине «Магнит» по улице Салютная мужчина напал с ножом на возлюбленную. Пострадавшая работала в этом магазине. Накануне у них с сожителем произошла ссора на почве ревности. Мужчина пришёл на работу к подруге, предварительно напившись, чтобы отомстить.

После задержания, на 46-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Сегодня суд отправил его в СИЗО на два ближайших месяца.


Пострадавшая продолжает находиться в больнице под наблюдением врачей.

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#нож
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В Нижегородском лесу нашли схрон мефедрона на сто миллионов рублей
10 ноября 2023, 15:27

Фото: iStock/DedMityay

В Починковских лесах Нижегородской области нашли самый крупный схрон мефедрона в истории, об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По информации СМИ, координаты «клада» правоохранителям раскрыл один из задержанных наркокурьеров. Полицейские отправилась на указанную точку и обнаружили там странным образом поваленные березы, а под ними - три мешка из под строительного мусора, в которых бережно были спрятаны маленькие сверточки с наркотиками.

Отмечается, что в лесу спрятали наркотики на сумму около ста миллионов рублей.

Владельца ловко скрытого мефедрона разыскивают правоохранительные органы. 

Ранее в Перми задержали голого мужчину, который с двумя ножами ворвался в магазин. Выяснилось, что мужчина был уверен, что за ним кто-то гонится. Прямо перед тем, как его стали посещать эти навязчивые мысли, он нашёл на улице закладку с наркотиками.

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В Московской и Владимирской областях выявили незаконное производство рыбных консервов
10 ноября 2023, 15:26

Фото: Istockphoto / digicomphoto

Сотрудники полиции пресекли незаконное производство рыбной продукции, которое организовали руководители нескольких заводов в Московской и Владимирской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, в подпольных цехах банки с этикетками «сайра» наполняли дешёвым и некачественным пищевым сырьем. При этом информация о настоящем составе продукции на упаковку умышленно не наносилась. Товар сбывали в торговых сетях. Потребители приобретали некачественные консервы по цене, втрое превышающей их фактическую стоимость. 
 
Как отметила Волк, всего при обысках было изъято 12 тыс банок рыбных консервов. Только по предварительным расчётам, доход от криминального бизнеса превышает 7 млн рублей. Суд отправил фигурантов уголовного дела под домашний арест.
 
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В Волгограде мать на камеру избивала 7-месячную дочь

Суд заключил под стражу челябинца, напавшего на сожительницу в супермаркете

В Москве проверят наркологическую клинику, где за год умерли пять пациентов
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#московская область
#подмосковье
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В Волгограде мать на камеру избивала 7-месячную дочь
10 ноября 2023, 15:18

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

24-летняя жительница Волгограда била 7-месячную дочь на камеру.
Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

«Женщина допускала жестокое обращение с ребенком, фиксируя противоправные действия на видео», –заявили в ведомстве.
После прокурорской проверки на женщину возбудили уголовное дело. Сотрудники ведомства обратились в суд, требуя лишить мать родительских прав. Ребёнка поместили в социальное учреждение.

Ранее в соцсетях распространились видео, на которых мать бьет ребенка, кладет ему на лицо подушку, а также женщина демонстративно принимала наркотики.

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#уголовное дело
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В Москве проверят наркологическую клинику, где за год умерло 5 пациентов
10 ноября 2023, 14:40

Фото: istockphoto/Srdjanns74

Зависимых в клинике лечили запрещённым тяжёлым газом.
SHOT пишет, что клиника «Гармония Медикал» работала на улице Цюрупы. За свои услуги наркологи брали внушительные суммы: к примеру, неделя проживания обходилась в 208 тысяч рублей. Пациентов просили рассказывать родственникам, что их лечат качественно, чтобы те продолжали платить ещё и за дополнительные услуги. Несогласных, по словам зависимых, выбрасывали на улицу.

Вопросы у силовиков есть и к методам работы врачей. В лечении используется инертный газ ксенон. Возможно, именно из-за такой «помощи» скончались 5 человек. Это выяснит следствие. Сообщается, что жертв у клиники может быть больше.

Если состояние пациента во время лечения резко ухудшалось, ему вызывали скорую помощь, а потом госпитализировали в городские больницы. Во время визита надзорных органов из клиники спасли 36 пациентов, 6 были в критическом состоянии. В клинике находился один врач. Он не смог пояснить, как именно проводилось лечение пациентов.

Проверку инициировали СК и Росздравнадзор.

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#следователи
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#здоровье
#врачи
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Омичка, управлявшая авто без прав, влетела в курилку, сбив двух женщин
10 ноября 2023, 14:29

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Омске женщина, не имеющая водительского удостоверения, влетела в курилку ТЦ и сбила двух женщин, об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По информации ведомства, авария произошла вечером 9 ноября на парковке у торгового центра «АТ-Маркет». 

Девушка 2004 года рождения, не имеющая прав на управление транспортным средством, не справилась с управлением и въехала в курилку, сбив двух стоявших там женщин. 

Обеих пострадавших госпитализировали. В случившемся разбираются правоохранительные органы.

Ранее в городе Вольск Саратовской области пенсионер сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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#тц
#парковка
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В Челябинской области кошка спасла девочку во время пожара
10 ноября 2023, 14:27

Фото: istockphoto/ehaurylik

В Пластовском районе Челябинской области кошка Соня спасла свою маленькую хозяйку во время пожара в частном доме.
Об этом пишет портал «Хорошие новости». ЧП случилось в селе Радиомайка. Во время пожара родителей не было дома, а девочка спала и не чувствовала запах дыма. Кошка начала скрестись в дверь комнаты и разбудила девочку. 

«Открыв дверь и обнаружив сильное задымление, ребенок с Соней на руках успел выскочить в окно. К счастью, девочка и кошка не пострадали», —сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Причиной пожара оказался электросчетчик на кухне. Произошло короткое замыкание.

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В подмосковном Минобразования прокомментировали избиение педагога за замечание школьнице
10 ноября 2023, 14:14

Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

В школе им. Н.К. Крупской в посёлке Деденево Дмитровского городского округа проводят проверку. Об этом заявили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Ранее сообщалось, что мать и старшая сестра ученицы, которой педагог сделала замечание за некорректное поведение на уроке, пришли в школу и ударили эту учительницу. 
«Ученица спровоцировала учительницу, оскорбляя её. После замечания со стороны женщины она позвонила и пожаловалась маме. Женщина вместе со старшей дочерью пришли в школу и нанесли телесные повреждения педагогу», – уточнили в ведомстве. 
По данным телеграм-канала Baza, в школу приезжала полиция. Всем ученикам запретили обсуждать драку и публиковать в соцсетях связанные с ней фото и видео. 

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После обрушения моста под Подольском возбудили уголовное дело о халатности


 
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#избиение
#подмосковье
#московская область
#минобразования мо
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После обрушения моста под Подольском возбудили уголовное дело о халатности
10 ноября 2023, 14:00

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после обрушения моста в Подольске. Статья – «Халатность должностных лиц», сообщила старший помощник руководителя областного главка СКР Ольга Врадий.
По данным следствия, утром в пятницу в деревне Кутьино Подольского городского округа обрушился автомобильный мост. Вместе с ним рухнул проезжавший в это время по мосту автомобиль. В результате женщина-водитель, управлявшая машиной, попала в больницу.    

По словам Врадий, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

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#подольск
#московская область
#подмосковье
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20-летняя россиянка пыталась поджечь пункт сбора помощи мобилизованным и попала в колонию
Под Ярославлем россиянке дали шесть лет за поджог пункта помощи мобилизованным
10 ноября 2023, 13:55

Фото: istock / Igor Vershinsky

Суд приговорил к 6 годам колонии 20-летнюю девушку, которая пыталась совершить поджог пункта помощи мобилизованным в населенном пункте Карабиха Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление ФСБ.

«Второй Западный окружной военный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновной жительницу Ярославской области, причастную к покушению на совершение террористического акта. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении. 
Приговор суда вступил в законную силу.
 
Напомним, в феврале 2023 года Зотова В.И. 2003 года рождения была задержана сотрудниками УФСБ России совместно с УМВД России по региону при попытке поджечь пункт помощи мобилизованным гражданам с помощью горючей жидкости.

Ранее сообщалось, что пенсионерка по убеждению мошенников должна была поджечь военкомат, но перепутала и чуть не спалила больницу. 

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