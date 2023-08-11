Суд закрыл детский лагерь «Юность» в Удмуртии из-за микробов в питьевой воде

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Суд закрыл детский лагерь «Юность» в Удмуртии на 90 суток из-за микробов, содержащихся в питьевой воде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Напомним, ранее в Удмуртии в лагере «Юность» у 20 детей обнаружили кишечную инфекцию. Оздоровительный лагерь «Юность» расположен в Воткинском районе. Там у 12 человек была зарегистрирована острая кишечная инфекция, среди них девять детей в возрасте 10-13 лет. Они обратились в медпункт лагеря ночью с жалобами на тошноту и рвоту.
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