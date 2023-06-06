Суд запретил один из треков Oxxxymiron*

Фото: Фотобанк Московской области
Трек Oxxxymiron* «Ойда» был запрещён судом из-за призывов к сепаратизму
Районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять трек «Ойда» исполнителя Oxxxymiron* из-за призывов к сепаратизму. Об этом стало известно из пресс-службы судов Северной столицы.
Известно, что иск в суд подала городская прокуратура. Ответчиками по делу выступили музыкальные площадки: «VK Музыка», «Яндекс.Музыка» и «Звук», а также сам рэпер.
Ранее сообщалось, что Ульяновский суд арестовал 32-летнего владельца компании «Мистер Сидр» Анара Гусейнова на два месяца.
Напомним, в изъятом в одном из магазинов Ульяновском области суррогатном алкогольном напитке «Мистер сидр» были обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Над контрафактным алкоголем было проведено 14 экспертиз.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
«Суд признал запрещённым к распространению на территории России вышеуказанное музыкальное произведение, размещенное по конкретно указанным ссылкам», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что Ульяновский суд арестовал 32-летнего владельца компании «Мистер Сидр» Анара Гусейнова на два месяца.
Напомним, в изъятом в одном из магазинов Ульяновском области суррогатном алкогольном напитке «Мистер сидр» были обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Над контрафактным алкоголем было проведено 14 экспертиз.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Андрей Гаврилов