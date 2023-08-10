​Судьба 12 людей остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
По последним данным, 12 человек числятся пропавшими без вести после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Их судьба неизвестна. Об этом передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
«По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются», - говорится в сообщении.
Также уточняется, что мощный взрыв повредил более 110 строений. В основном, это жилые дома.
Напомним, 9 августа на заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. В результате ЧП одна женщина скончалась в реанимации районной больницы. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов. Погибшие под завалами не найдены, работы продолжаются.
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Элина Позднякова