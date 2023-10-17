Sudinfo: убивший шведских болельщиков террорист был известен спецслужбам

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Мужчина, убивший шведских футбольных болельщиков в Брюсселе, был ранее уже известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Об этом сообщил портал Sudinfo со ссылкой на источники.
«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — сообщило издание, разместив у себя на страницах фотографию предполагаемого террориста.По информации бельгийских СМИ, террористом является 45-летний мужчина родом из Туниса, полиция узе провела обыски в его доме. Однако сам он пока до сих пор так и не пойман.
В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.
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*Запрещенная в России террористическая организация
Артем Путинцев