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Sudinfo: убивший шведских болельщиков террорист был известен спецслужбам

17 октября 2023, 00:33
Фото: iStock/mrdoomits

Фото: iStock/mrdoomits

Мужчина, убивший шведских футбольных болельщиков в Брюсселе, был ранее уже известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Об этом сообщил портал Sudinfo со ссылкой на источники.
«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — сообщило издание, разместив у себя на страницах фотографию предполагаемого террориста.

По информации бельгийских СМИ, террористом является 45-летний мужчина родом из Туниса, полиция узе провела обыски в его доме. Однако сам он пока до сих пор так и не пойман.


Напомним, что вечером 16 октября неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Бельгия повысила уровень террористической угрозы в стране до максимального. Матч квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в итоге был отменён из-за теракта

В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.

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Стрелок из Брюсселя заявил, что является членом ИГИЛ*


*Запрещенная в России террористическая организация
#теракт
#полиция
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Умер украинский шоумен, игрок в КВН и общественный деятель Сергей Сивохо
17 октября 2023, 01:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Умер звезда КВН восьмидесятых Сергей Сивохо, сообщила член Общественной палаты РФ Анна Ревякина. Артисту было всего 54 года, однако он тяжело и долго болел.
Сивохо играл в командах Донецкого политехнического института (ДПИ), «Дрим-Тим» и сборной СНГ, дважды выходил в финал Высшей лиги КВН.

Он также вел общественную деятельность – пытался создать «Национальную платформу примирения и единства» для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Какое-то время после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского уроженец Донецка Сивохо даже занимал пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) УКраины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Однако в 2020 году шоумен был уволен с этой должности.

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#смерть
#украина
#квн
#артист
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В Башкирии поймали детеныша медведицы, которая напала на женщину
17 октября 2023, 01:20

Фото: iStock/Byrdyak

В Башкирии нашли медвежонка, мать которого ранее напала на женщину. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на регионального министра природопользования и экологии Нияза Фазылова.
Отмечается, что животное будет направлено на передержку. Сейчас продолжаются поиски других медведей - предположительно, с медведицей было ещё два медвежонка. Вероятнее всего, хищники скрылись в лесном массиве.

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#животное
#дом
#поиски
#медведи
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Премьер Бельгии де Кроо выразил соболезнования Швеции из-за теракта в Брюсселе
16 октября 2023, 23:35

Фото: iStock/stormwatch153

Премьер Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования своему коллеге из Швеции в связи с терактом в Брюсселе. Он направил Ульфу Кристерссену соответствующую телеграмму. Об этом пишут РИА Новости.
«Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнёры мы совместно боремся с терроризмом», — написал де Кроо.

Ранее премьер-министр Бельгии призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города. Стрелок скрылся, его сейчас ищут. Кризисный центр, в свою очередь, также рекомендовал гражданам не выходить на улицу без необходимости.

По данным СМИ, неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Reuters сообщает, что матч остановлен,  Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального.

В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.

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*Запрещенная в России террористическая организация
#соболезнования
#теракт
#швеция
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Independent: Две еврейские школы в Лондоне облили красной краской
16 октября 2023, 22:39

Фото: iStock/Zhang Shu

Неизвестные облили красной краской две еврейские школы в британской столице, сообщает Independent со ссылкой на полицию Лондона.
«Мы расследуем инциденты в двух еврейских школах и рассматриваем их как преступления на почве ненависти», - прокомментировали ситуацию представители полиции. 

По информации СМИ, сперва краской была облита одна еврейская школа, а 15 октября вторая. Полиция устанавливает связь между этими двумя происшествиями. Уже известно, что правонарушение совершила одна и та же женщина. Правоохранители устанавливают ее местонахождение. 

Напомним, руководство некоторых еврейских школ в Санкт-Петербурге решили не проводить занятия в пятницу, 13 октября.

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#великобритания
#школы
#полиция
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ХАМАС: В Газе находятся более 200 пленных
16 октября 2023, 22:27

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В секторе Газа находятся от 200 до 250 пленных, об этом заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда.
«По предварительным оценкам, в секторе Газа находятся 200-250 пленных или больше. У «Бригад Аль-Кассам» их около 200, остальные - у других формирований», - прокомментировал ситуацию Обейда.

При этом, по его словам, 22 заложника погибли в результате израильских ударов по Газе.

Ранее представители ХАМАС заявляли, что взяли в плен десятки человек с двойным гражданством, в том числе россиян и китайцев.

Ранее представитель Минздрава Палестины объявил, что под завалами разрушенных в результате ударов Израиля домов могут находиться более тысячи человек.

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#хамас
#сектор газа
#погибшие
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Стрелок из Брюсселя заявил, что является членом ИГИЛ*
16 октября 2023, 22:16

Фото: iStock/jirkaejc

Стрелок из Брюсселя записал видеообращение, в котором назвал себя членом ИГИЛ* и заявил, что «убил неверных».
Напомним, ранее стало известно, что во время нападения стрелок выкрикивал религиозные лозунги. Был ли это террористический акт - в настоящий момент устанавливается. По предварительным данным, как минимум два человека погибли. Убийца же остается на свободе.

В своей прямой трансляции стрелок представился Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию. 

Он также опубликовал фотографии разрушенного сектора Газа и историю о мусульманском ребенке, зарезанном в Чикаго. По словам стрелка, если бы этот ребенок был белым, то его убийство было бы признано актом терроризма.

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#убийство
#ребёнок
#стрельба
#мусульмане
#религия
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В Петербурге задержали одного из участников нападений на прохожих
16 октября 2023, 22:06

Фото: iStock/AlexLinch

В Санкт-Петербурге задержали одного из подозреваемых в нападениях на пешеходов в Московском районе, которые снимались на видео, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Напомним, инцидентом начали заниматься после того, как него обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». 

16 октября сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Петербурга, который участвовал в избиениях и издевательствах над прохожими. Как заявил сам задержанный, он действительно выкладывал в Telegram-канал видео с избиениями, однако, сам он в них не участвовал. Ролики ему присылали знакомые. 

В настоящий момент с задержанным работают следователи. Остальные участники «банды» разыскиваются.

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#уголовное следователи
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#хулиганство
#telegram
#бастрыкин
#санкт-петербург
#избиение
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Минимум два человека погибли во время вооружённого нападения в центре Брюсселя
16 октября 2023, 21:55

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный открыл стрельбу в центре бельгийской столицы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, во время нападения стрелок выкрикивал религиозные лозунги. Был ли это террористический акт - в настоящий момент устанавливается.

По предварительным данным, как минимум два человека погибли. Убийца же остается на свободе.

Брюссельские медиа просят людей не выходить на улицу.

Ранее неизвестные в Москве расстреляли мужчину в Mercedes и украли почти 30 миллионов рублей. Водитель Mercedes стоял в пробке, когда на его машину налетели вооруженные люди, произвели несколько выстрелов и выкрали из салона авто почти 30 миллионов рублей.

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#стрельба
#погибшие
#столица
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Воздушную тревогу объявили в двух израильских городах
TI: Воздушную тревогу объявили в израильских Сдероте и Ашдоде
16 октября 2023, 21:36

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в двух израильских города - Сдероте и Ашдоде, передает Times of Israel.
«В Сдероте, Ашдоде и близлежащих населенных пунктах раздаются сигналы ракетной тревоги», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, ранее стало известно, что в городах Германии массово срывают флаги Израиля, размещённые на зданиях госучреждений в знак солидарности. По информации Bild, в стране произошло уже как минимум семь случаев, когда жители Германии, недовольные поддержкой Израиля, срывали, крали и повреждали израильские флаги. Такие инциденты происходят с разных городах по всей стране.

В то же время представитель отделения министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что соответствующие органы зафиксировали около 1,2 тысячи сообщений о пропаже людей под завалами домов (разрушенных в результате израильских бомбежек), в том числе около 500 сообщений о пропаже детей, и мы надеемся, что некоторые из них еще живы.

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#израиль
#воздушная тревога
#палестина
#конфликт
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