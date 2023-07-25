Судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа

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Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области.
На борту корабля находится 91 человек, жизни экипажа ничего не угрожает. Сообщается, что судно отправилось в экспедицию около 20 дней назад. Исследователи, в рамках проведения экспедиции, должны были восстановить ряд метеостанций и возвести ограждения на острове Уединения от белых медведей.
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