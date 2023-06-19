Судно с туристами пропало у места крушения «Титаника»

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Подлодка с туристами, погружавшаяся к «Титанику», пропала с радаров
Батискаф, который вез туристов к месту «захоронения» «Титаника» - пропал. Об этом сообщает BBC.
Как стало известно, аппарат внезапно пропал с радаров. Связь с капитанами судна также пропала. Спасатели Бостона отправились на место возможного крушения. По информации портала, судно могло наткнуться на риф и затонуть.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские солдаты спасли пассажиров судна под флагами Германии и Греции.
Как стало известно, аппарат внезапно пропал с радаров. Связь с капитанами судна также пропала. Спасатели Бостона отправились на место возможного крушения. По информации портала, судно могло наткнуться на риф и затонуть.
Анастасия Крестьянова