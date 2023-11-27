Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы

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В районе посёлка Витязево сухогруз Blue Shark выбросило на мель в результате мощного шторма, об этом сообщает Росморречфлот в своём Telegram-канале.
«Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза», - прокомментировали ситуацию в агентстве.
По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, сухогруз находился на погрузке зерна, которое должно было отправиться в Египет, однако, после штурмового предупреждения судно сбросило якорь.
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Евгения Парфентьева