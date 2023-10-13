Сухогруз с украинским зерном столкнулся со следовавшим из России судном

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Два сухогруза столкнулись в Мраморном море у острова Мармара, оба они получили разрушения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Согласно сообщению, столкнулись судно HAJE HALIMEH следовавшее из украинского порта Измаил в Валенсию, загруженное пшеницей и ASOMATOS, загруженное зерном. Оно шло с Кавказа в Россию и далее в израильский Ашдод. Уточняется, что палубы одного судна частично разрушена.
Также уточняется, что сухогрузы ходят под флагами Коморских островов и Панамы.
Накануне сообщалось, что правительство США ввело санкционные ограничения в отношении двух компаний и двух владельцев судов, перевозивших российскую нефть. Причиной стало нарушение так называемого потолка цен на «черное золото» из России.
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Также уточняется, что сухогрузы ходят под флагами Коморских островов и Панамы.
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Элина Позднякова