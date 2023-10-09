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Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. При заходе на посадку в самарском аэропорту Курумоч пилоты заметили, что у них заклинили подкрылки. Об этом экипаж экстренно доложил диспетчеру.
В аэропорт были срочно вызваны все возможные экстренные службы, однако, пилотам удалось успешно посадить борт. Все 86 человек, находившихся на борту, остались целы и невредимы. Сам самолет также не получил никаких повреждений.
Неисправный борт остался в Курумоче, его временно отстранили от полётов. С самолетом работают специалисты.
Отмечается, что это уже второй случай за неделю, когда при посадке воздушного судна этой авиакомпании возникают трудности. 6 октября борт, выполнявший рейс FV6345 авиакомпании «Россия», должен был приземлиться в Мурманске в 19:30, и уже заходил на посадку, когда диспетчеры передали пилотам, что на рулежную полосу выскочил лось.
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В аэропорт были срочно вызваны все возможные экстренные службы, однако, пилотам удалось успешно посадить борт. Все 86 человек, находившихся на борту, остались целы и невредимы. Сам самолет также не получил никаких повреждений.
Отмечается, что это уже второй случай за неделю, когда при посадке воздушного судна этой авиакомпании возникают трудности. 6 октября борт, выполнявший рейс FV6345 авиакомпании «Россия», должен был приземлиться в Мурманске в 19:30, и уже заходил на посадку, когда диспетчеры передали пилотам, что на рулежную полосу выскочил лось.
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Евгения Парфентьева