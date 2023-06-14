Супружеская пара обустроила на даче в Подмосковье нарколабораторию

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Уточняется, что 21-летний мужчина и его 19-летняя супруга обустроили нарколабораторию на даче матери молодого человека в Орехово-Зуевском городском округе в начале этого года.
Установлено, что семейная пара хранила дома более 1 кг мефедрона. В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.