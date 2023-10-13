Суровая кассирша «Пятёрочки» отбилась пакетом от разъярённой медведицы в Башкирии

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В селе Петровское Ишимбайского района Башкирии на кассиршу «Пятерочки», следовавшую на работу, напала медведица, однако женщина оказалась не из пугливых и смогла отбить атаку разъяренного зверя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
На её крики прибежали люди, которые смогли прогнать зверя. Сейчас женщина проходит лечение в больнице.
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Элина Позднякова