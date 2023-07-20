СУСК: мальчика, пропавшего пять дней назад в Алтайском крае, нашли мертвым в реке

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В Алтайском крае нашли мёртвым пропавшего пять дней назад тринадцатилетнего мальчика, тело было обнаружено в реке. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева.
«Мальчик погиб, его обнаружили мертвым в реке. О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы», - передает РИА Новости словам Рязанцевой.
Она уточнила, что следователи продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство».
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Элина Позднякова