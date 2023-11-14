«Обещала расправиться»: Свердловчанка спрыгнула с третьего этажа, спасаясь от мучительниц

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В городе Карпинске Свердловской области 47-летняя местная жительница спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от женщин, которые извивались над ней. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на слова племянницы пострадавшие.
В квартиру женщину заманила нынешняя девушка ее бывшего гражданского супруга под предлогом, что сообщит важную информацию. Но, оказавшись в квартире, женщина поняла, что дверь за ней закрыли. В этот момент из туалета вышла сестра ее бывшего возлюбленного. Над женщиной начали издеваться — бить, закрывать рот рукой.
«После часа издевательств одна из женщин принесла ножницы и пообещала расправиться с Ларисой. Единственный способ выжить для тети был — выпрыгнуть. Сейчас ей несколько месяцев придется лежать прикованной к постели и ходить под себя», — рассказала собеседница агентства.
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