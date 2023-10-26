Свердловский ВИЧ-террорист намеренно заразил несовершеннолетнюю возлюбленную

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В Нижнем Тагиле мужчину подозревают в намеренном заражении свей 17-летней возлюбленной ВИЧ-инфекцией.
По информации телеграм-канал Baza, в отношении 23-летнего парня завели уголовное дело. Сообщается, что он работает монтажником и ранее уже был судим за кражу. По информации следствия, в мае этого года мужчина вступил в интимную связь с несовершеннолетней девушкой, зная о своем страшном диагнозе.
25 октября Следственный комитет РФ возбудил дело по статье 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией». В рамках законодательства мужчине грозит год лишения свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 13-летняя школьница намеренно заразила взрослого парня ВИЧ. Теперь обоим грозит наказание. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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25 октября Следственный комитет РФ возбудил дело по статье 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией». В рамках законодательства мужчине грозит год лишения свободы.
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Алина Юрчак