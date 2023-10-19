Свердловский вор в законе Гасанов отметил освобождение из полиции в ресторане

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Свердловского криминального авторитета Марселя Гасанова задержали силовики, а затем сразу отпустили. Это событие он отправился отмечать в ресторан, сообщает URA.RU со ссылкой на источники, близкие к Гасанову.
«Выйдя из отдела полиции, Гасанов сразу поехал в ресторан. Там он вкусно поужинал, выпил виски — в общем, продемонстрировал, что жизнь удалась и все прекрасно», - рассказал собеседник издания.Читайте также:
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