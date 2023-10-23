Свидание подростков в чужой машине закончилось пожаром из-за пачки чипсов

Фото: istock / trikolor
Петербургские подростки решили проверить как горит пачка чипсов и сожгли «Жигули» седьмой модели. Происшествие случилось на Приморском проспекте.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 14-летний подросток и его 16-летняя подруга решили устроить романтик, взломали дверь в машине, залезли внутрь и стали там проводить время. Парочка после уничтожения картофельных снеков решила проверить как упаковка будет гореть. Это привело к пожару, в результате которого машина сгорела. Предварительно, дети не пострадали, так как сразу выбежали из авто.
Свидание закончилось задержанием сотрудниками ГИБДД — девочку увезли в детскую психиатрическую больницу, а её парня передали маме. Известно, что оба подростка состоят на учете в ПНД.
Автомобиль изнутри полностью прогорел, владельца пока не установили. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Свидание закончилось задержанием сотрудниками ГИБДД — девочку увезли в детскую психиатрическую больницу, а её парня передали маме. Известно, что оба подростка состоят на учете в ПНД.
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Алина Юрчак