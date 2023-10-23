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Свидание подростков в чужой машине закончилось пожаром из-за пачки чипсов

В Петербурге подростки подожгли упаковку от чипсов и сожгли чужой автомобиль
23 октября 2023, 13:01
Фото: istock / trikolor

Фото: istock / trikolor

Петербургские подростки решили проверить как горит пачка чипсов и сожгли «Жигули» седьмой модели. Происшествие случилось на Приморском проспекте.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 14-летний подросток и его 16-летняя подруга решили устроить романтик, взломали дверь в машине, залезли внутрь и стали там проводить время. Парочка после уничтожения картофельных снеков решила проверить как упаковка будет гореть. Это привело к пожару, в результате которого машина сгорела. Предварительно, дети не пострадали, так как сразу выбежали из авто.

Свидание закончилось задержанием сотрудниками ГИБДД — девочку увезли в детскую психиатрическую больницу, а её парня передали маме. Известно, что оба подростка состоят на учете в ПНД.


Автомобиль изнутри полностью прогорел, владельца пока не установили. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#происшествие
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#автомобиль
#подростки
#машина
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СК: Житель Омска убил беременную возлюбленную из-за музыкальной колонки
23 октября 2023, 13:59

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Житель Омска убил свою беременную девушку, когда она пожаловалась на неработающую музыкальную колонку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК по региону.
По информации следствия, 21 октября 35-летний омич и его 18-летняя беременная подруга выпивали в компании друзей. Мужчины отлучились, а когда вернулись - девушка пожаловалась, что музыкальная колонка плохо работает. Это разозлило её партнёра, он повалил её на пол и начал жестоко избивать. 

Как отметили свидетели трагедии, мужчина прыгал на животе беременной и кричал, что она не достойна быть матерью его ребенка. 

От полученных травм женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство беременной», подозреваемый задержан.

Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за нанесение тяжкого вреда здоровью. Это преступление он сперва пытался скрыть, перетащив тело убитой возлюбленной в надворную постройку.

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В Подмосковье массовая эвакуация из-за сообщений о минировании
23 октября 2023, 13:52

Фото: istockphoto / Robin Gentry

Известно, что эвакуированы школа Балашихе, школа и торговый центр в Сергиевом Посаде, Наро-Фоминский техникум. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».
Учащихся отпустили домой, по словам очевидцев, всё из-за сообщений о минировании.
 
Подробная информация уточняется. 

Ранее сообщали, что официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари поделилися, что число заложников в секторе Газа достигло 222 человек. Напомним, что 7 октября текущего года армия Израиля рассказала, что палестинские радикалы из сектора Газа совершили нападение ракетами на территорию Израиля. 

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Из ручья в Ленобласти выловили тело мужчины со связанными ногами
23 октября 2023, 13:49

Фото: iStock/Aroma photography

В Ленинградской области из ручья выловили труп мужчины с перевязанными ногами, об этом сообщает 78.RU.
По информации СМИ, 34-летний мужчина числился пропавшим на протяжении десяти дней. Его поисками занимались волонтеры «Лиза Алерт».

Его труп обнаружила жительница города Каменногорск. Женщина прогуливалась рядом с ручьем, и вдруг заметила в ручье тело мужчины.

Прибывшие на место происшествия полицейские опознали в погибшем пропавшего местного жителя. На его теле были обнаружены ножевые ранения, а ноги оказались перевязаны веревкой.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Все подробности произошедшего устанавливаются.

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#убийство
#уголовное труп
#полицейские
#мужчина
#волонтеры
#река
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В московской квартире нашли змею из Таиланда, которая облетела пол мира в багаже
Mash: Москвичи обнаружили в своей квартире змею из Таиланда
23 октября 2023, 13:28

Фото: istock / mgallar

Жители Москвы нашли двадцатисантиметровую змею из Таиланда в свой квартире в Строгино.
По данным телеграм-канала Mash, пара на выходных вернулась из отпуска. Вещи они разобрали и никого сначала не заметили. Немного позже они обнаружили зеленую змею в чёрную полоску на гарнитуре. Пресмыкающееся определенно было шокировано новыми условиями климата.

Семья закрыла животинку в комнате и вызвала службу департамента природопользования. На данный момент вид змеи неизвестен. Также не сообщается, успела ли змея нанести кому-то вред. 

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Саратове глава Минцифры Саратовской области Владимир Старков нашел собаку, которая уже долгое время ждет своего хозяина на одном и том же месте. С историей местного «Хатико» можно ознакомиться в нашем материале.

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В Испании изъяли золотые изделия на 60 млн евро, незаконно вывезенные из Украины
В Мадриде изъяли золото стоимостью 60 млн евро, незаконно вывезенное из Украины
23 октября 2023, 12:40

Фото: iStock/bodnarchuk

В Испании полиция изъяла 11 золотых изделий на сумму свыше 60 млн евро, представляющих собой предметы исторического наследия Украины, следует из пресс-релиза испанских правоохранительных органов.
Уточняется, что операция по изъятию незаконно вывезенных драгоценностей была проведена испанскими полицейскими совместно со Службой безопасности Украины.

В Мадриде были задержаны двое украинцев и три испанца. Они украли драгоценности, представляющие большую историческую и экономическую ценность, чтобы в дальнейшем продать их на территории Испании. 

Также к золотым предметам прилагались документы на разных язык, подтверждающие принадлежность ценностей к украинской православной церкви.

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#испания
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#церковь
#полиция
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Суд пересмотрит дело жителя Екатеринбурга, который оскорбил мальчика в Z-шапке
23 октября 2023, 12:29

Фото: istock / gorodenkoff

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул уголовное дело Александра Неустроева. Ранее его оштрафовали на 7 тысяч рублей за оскорбление мальчика в шапке с буквой Z, передает РИА Новости.
Напомним, инцидент произошел в апреле этого года на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Ребенок носил шапку из-за отца, участвующего спецоперации на Украине. По данным следствия, Неустроев взял 11-летнего мальчика за руку и начал выражаться матом. Об инциденте сообщила мать ребенка. В июне Ленинский суд выписал екатеринбуржцу штраф и прекратил уголовное дело.

Позже депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов обратились в Генпрокуратуру и МВД России, посчитав приговор слишком мягким. Прокуратура добилась пересмотра дела.

«Дело Неустроева вернут в СК и будут пересматривать заново», — сообщил судья.
Штраф аннулировали и теперь Неустроеву грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Волгоградской области загорелись две квартиры, есть погибшие
МЧС: взрыв газа произошёл в доме в Волгоградской области, есть пострадавшие
23 октября 2023, 12:11

Фото: iStock/gorodenkoff

В пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области вспыхнул пожар в двух квартирах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 11:08. 

По данным МЧС, пожар произошёл в результате взрыва бытового газа. Сначала загорелась одна квартира, затем огонь распространился и на соседнюю.

В результате происшествия погиб 74-летний хозяин первой квартиры Николай Куркин. Также сообщается о двух пострадавших, один из которых экстренно госпитализирован. 

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые пытаются ликвидировать возгорание. Не исключено, что в горящих помещениях могут находиться другие люди. Остальные жильцы пятиэтажки были срочно эвакуировали. 

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#мчс
#пожар
#взрыв бытового газа
#происшествие
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Армия Израиля сообщила о не менее 222 заложниках, удерживаемых в секторе Газа
23 октября 2023, 11:01

Фото: istock / Abdallah ElHajj

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что число заложников в секторе Газа достигло 222 человек.
«ВС Израиля обладают информацией о 222 удерживаемых в секторе Газа заложников, находятся в контакте с семьями похищенных», — заявил представитель ЦАХАЛ, его слова приводит ТАСС. 
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее ЦАХАЛ озвучил условия отказа от проведения наземной операции в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операция
#армия
#министр
#израиль
#сектор газа
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В Москве мальчик взял у родителей 200 тысяч рублей, ушел из дома и погиб
23 октября 2023, 10:48

Фото: istock / Motortion

В Москве расследуют странную смерть 13-летнего подростка. Парень ушел из дома, прихватив 200 тысяч рублей и 2 телефона — свой и отца. Через несколько часов его нашли мертвым.
По информации телеграм-канала SHOT, 22 октября в 7 утра родители ребенка заметили, что его нет дома. Они заметили, что пропали деньги и телефон отца. Родители запаниковали и обратились в правоохранительные органы. 

Тело ребенка обнаружили на пристройке 30-этажного дома в Беговом примерно в час дня. По предварительной версии, мальчик пошел снимать контент для социальных сетей с помощью родительского телефона. Школьник вышел на общий балкон, не удержался и упал с высоты. Зачем ему нужна была наличность, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что СК проведет проверку администрации  №16 поселка Заветы Ильича под Хабаровском из-за видео, на котором избивают учеников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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