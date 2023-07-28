Священник устроил ДТП, обматерил полицейский и пригрозил уйти в ислам

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В Волгограде священник устроил ДТП, протаранив несколько автомобилей, сообщает Telegram-канал SHOT.
53-летний клирик Волгоградской и Камышинской епархии сел за руль пьяным и устроил аварию. К счастью, обошлось без жертв, однако, от полицейских священнослужитель попытался убежать.
Пока клирик извивался в руках правоохранителей, которые успели его хранить, то крыл их отборным русским матом.
Когда же он все-таки успокоился и сел в полицейскую машину, то обиженно выкрикнул – «Все, ухожу в ислам!».
Отмечается, что ранее священник уже был судим за публичное оскорбление и причинение телесных повреждений представителю власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
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Пока клирик извивался в руках правоохранителей, которые успели его хранить, то крыл их отборным русским матом.
Отмечается, что ранее священник уже был судим за публичное оскорбление и причинение телесных повреждений представителю власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
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Евгения Парфентьева