Свыше 20 снарядов выпустили ВСУ по Донецку

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Украинские войска выпустили 22 натовских снаряда по ДНР
Более двадцати снарядов выпустили ВСУ по Донецку, сообщается в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Уточняется, что обстрелы были ночью и ранним утром в четверг, 22 июня. Украинские войска выпустили 22 снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Макеевке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ночью в четверг, 22 июня, украинские войска нанесли удар по мостам на границе Крыма и Херсонской области, в том числе пострадал Чонгарский мост. Как отметил Владимир Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, проезд машин по ним будет восстановлен в самом скором времени. По предварительным данным для атаки использовались английские ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал.
Уточняется, что обстрелы были ночью и ранним утром в четверг, 22 июня. Украинские войска выпустили 22 снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также по Макеевке.
Яна Таёжная