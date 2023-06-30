Сын актера Ефремова случайно выпал из окна

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Сын Михаила Ефремова Николай случайно выпал из окна квартиры
Сын Михаила Ефремова случайно выпал из окна своей квартиры на юге российской столицы. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации источника, Николая экстренно госпитализировали в ГКБ имени Юдина. У него зафиксировали переломы бедра и костей таза.
Врачи провели срочную операцию и смогли спасти ему жизнь. Актер, придя в себя, рассказал, что выпал из окна случайно. Его соседи сообщили, что он злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. В настоящий момент, по факту случившегося проводится проверка.
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По информации источника, Николая экстренно госпитализировали в ГКБ имени Юдина. У него зафиксировали переломы бедра и костей таза.
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Татьяна Лаврова