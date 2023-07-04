СЖР и СПЧ выясняют подробности нападения на журналистку Милашину в Чечне

Фото: iStock/Andranik Hakobyan
Союз журналистов России (СЖР) и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выясняют подробности нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу СЖР Владимира Соловьева.
«Союз журналистов в курсе произошедшего с журналисткой «Новой газеты» в Чеченской республике. Подробности ситуации сейчас также выясняют и наши коллеги в Совете по правам человека», - прокомментировал ситуацию Соловьев.
Также председатель СЖР выразил надежду на то, что виновники понесут наказание. По его мнению, нападение на журналиста – это неприемлемый акт действий.
Читайте также:
Минобороны РФ: Московский регион атаковали пять украинских беспилотников
Во Франции прошлой ночью протестующие сожгли 160 машин
Количество отравившихся в лагере Приамурья возросло до 115 человек
Евгения Парфентьева