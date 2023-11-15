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Сжёгшая в печи ребёнка жительница Приморья ранее была лишена родительских прав

15 ноября 2023, 09:17
Фото: iStock/marchmeena29

Фото: iStock/marchmeena29

Жительница Приморья, которая родила ребёнка дома и сразу же сожгла его в печи, уже была лишена родительских прав в отношении двоих детей, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По словам источника агентства, ранее женщину лишили родительских прав в отношении детей 2008 и 2011 годов рождения, поскольку она ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Ранее стало известно, что в полицию приморского посёлка Оленевод обратилась женщина, которая заявила, что её соседка родила ребёнка, однако, он сразу же пропал. Правоохранители нагрянули в дом матери с проверкой, но никаких следов новорожденного обнаружить не смогли. Женщина самостоятельно пояснила, что родила дома, а затем решила избавиться от ребёнка.


Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

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#убийство
#уголовное новорождённые
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#права
#алкоголь
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Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов
15 ноября 2023, 08:58

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вторглась в клинку сектора Газа и атаковала пациентов, об этом заявил директор всех газовских больниц Мухаммад Закут в интервью для Al-Mayadeen.
«Оккупанты (израильские войска) совершили несколько налетов на больницу «Аш-Шифа», взяли штурмом отделение неотложной помощи и напали на пациентов», - прокомментировал ситуацию Закут.

Ранее в израильской армии заявили, что о проведении военной операции в «Аш-Шифа». При этом, военные отметили, что операция носит разведывательный характер и направлена против палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ заявила, что старается не навредить пациентам клиники. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#операция
#израиль
#военные
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#сектор газа
#палестина
#хамас
#больница
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В Москве пятиклассница сломала четыре позвонка, упав с лошади во время занятий
15 ноября 2023, 08:38

Фото: iStock/MarianVejcik

Школьница из Москвы едва не стала инвалидом, упав с лошади во время занятий по конному спорту, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 30 октября пятиклассница приехала на очередную тренировку по конному спорту в клуб Ellhorse на базе КСК ЦСКА. Её сопровождала няня. 

В момент тренировки, лошадь начала бешено скакать галопом. Девочка растерялась и вылетела из седла на одном из поворотов. В это время тренер, которая должна была находиться рядом с ребёнком на манеже, сидела на трибуне. После падения она подбежала к ученице и попыталась её поднять, чего делать категорически нельзя. 

В результате, девочка едва не стала инвалидом. У неё диагностировали перелом четырёх позвонков, теперь ей придётся заново учиться сидеть и ходить.

Отмечается, что после случившегося тренер просто заблокировала мать девочки во всех мессенджерах. 

Сейчас в случившемся разбирается полиция.

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#москва
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МВД: В Красноярском крае восьмерых детей бросили в доме без тепла и еды
15 ноября 2023, 08:27

Фото: iStock/kieferpix

В доме в Енисейском районе Красноярского края обнаружили восьмерых детей, которые находились в холодном доме без присмотра и пищи, об этом сообщает МВД по региону в своем Telegram-канале.
По информации министерства, в полицию позвонил местный житель, сообщивший о восьми несовершеннолетних в возрасте от года до 15 лет, которые находятся в опасных условиях.

Прибывшие на место происшествия спасатели действительно обнаружили брошенных детей в холодном доме. В момент прибытия в доме с детьми находились посторонние люди, которые распивали алкоголь. 32-летней матери в доме не было.

При этом, у детей отсутствовала приготовленная пища, вокруг царила антисанитария. 

Несовершеннолетних поместили в специализированное учреждение, а их мать планируют привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

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В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибли два человека
15 ноября 2023, 08:19

Фото: iStock/Motortion

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и фуры, об этом сообщили в региональном Минздраве.
Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 318-м километре автодороги «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов».

Рейсовый автобус столкнулся с фурой, при каких обстоятельствах - пока не уточняется. По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте от полученных травм. 

Отмечается, что в настоящий момент всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. 

Вчера в Майкопе Республика Адыгея автомобиль сорвался с обрыва и рухнул в реку.

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ФСБ: Против жителя Хакасии возбудили дело за призывы разбираться с политиками
15 ноября 2023, 08:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Против жителя Хакасии возбудили уголовное дело за призывы разбираться с российскими политиками, об этом сообщили в ФСБ по Республике Хакасия.
По информации ведомства, подозреваемый администрировал страницу в социальной сети «ВКонтакте», на которой размещал посты с призывами к посягательству на жизнь российских государственных деятелей. Мужчина 1986 года рождения пропагандировал радикальные взгляды и продвигал идея террористической деятельности. 

Личность подозреваемого была установлена, на него возбудили уголовное дело за призывы к террористического деятельности, а также за призывы к насильственным действиям в отношении российских властей.

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#политика
#террористы
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Беспилотник попытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области
15 ноября 2023, 07:51

Фото: iStock/Naypong

Неизвестный БПЛА попытался атаковать «Тамбовский пороховой завода» в Котовске, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, дрон попытался совершить атаку около 7 утра 14 ноября. По неуточненной причине, устройство потерпело крушение и рухнуло на территорию завода.

В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. После неудавшейся атаки на заводе также вспыхнул пожар, однако, его удалось быстро ликвидировать. 

По предварительной информации, в момент атаки в цеху никого не было, никто не пострадал.

Напомним, вчера беспилотник потерпел крушение при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне.

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#крушение
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Трое неизвестных ограбили журналистов на саммите АТЭС в Сан-Франциско
15 ноября 2023, 07:31

Фото: iStock/sqback

В Сан-Франциско трое вооруженных преступников ограбили журналистов, которые прибыли осветить саммит АТЭС, об этом сообщает The San Francisco Standard.
Пострадавшими оказались корреспондент и оператор Чешского телевидения. Они стояли неподалеку от книжного магазина, когда к ним подошли трое вооруженных людей и потребовали отдать всю технику. Преступники успели скрыться на автомобиле с места происшествия до прибытия полиции, в настоящий момент их разыскивают. 

Отмечается, что ущерб от ограбления оценивается в 18 тысяч долларов. 

В Сан-Франциско проходит 30-й саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Центрального частью нынешнего саммита должна стать встреча американского президента Джозефа Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

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В Якутии мужчину будут судить за попытку вывоза золота и серебра на 95 млн. руб.
15 ноября 2023, 06:11

Фото: iStock/gorodenkoff

​В Якутии правоохранители Оймяконского района завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который был задержан на трассе «Колыма» за попытку вывезти более 18 кг природного золота и серебра. Об этом сообщается в Телеграм-канале пресс-службы МВД по республике.
«Свертки с запрещенным грузом были спрятаны под задними пассажирскими сиденьями. По результатам минералогической экспертизы установлено, что изъятые у фигуранта драгоценные материалы содержат в себе природное золото и серебро общей стоимостью более 95 миллионов рублей», — говорится в публикации.

В МВД добавили, что в настоящее время обвинительное заключение направлено в суд.

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В Екатеринбурге школьник, подозреваемый в убийстве, уже поднимал руку на девушку
15 ноября 2023, 04:26

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Екатеринбурге 16-летний парень, подозреваемый в двойном убийстве, ранее на почве ревности уже поднимал руку на девочку. Об этом пишет Е1.
По словам подруги погибшей, школьник также ненавидел ей мать, которая препятствовала их отношениям.

«Помню одну ссору, когда он пару раз ударил её по лицу. За то, что она пошла гулять со своей подругой, а не с ним. Мать была против их отношений изначально, они часто ругались, из-за этого он говорил, что ненавидит её мать», — цитирует издание слова собеседницы.

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#школьник
#мать
#убийство
#екатеринбург
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