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Тайник с противотанковым оружием обнаружили на ферме в Запорожской области

ФСБ обнаружила схрон с ПТРК на молочно-товарной ферме в Запорожской области
29 ноября 2023, 16:55
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Сотрудники ФСБ и МВД обнаружили тайник с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) на молочно-товарной ферме в Запорожской области. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Отмечается, что в обнаруженном схроне находились два деревянных футляра с предметами, напоминающими ПТРК. Правоохранители обследовали содержимое тайника и отвезли его на экспертизу взрывотехникам ОМОН Росгвардии.

В настоящее время рассматривается необходимость возбуждения уголовного дела по факту незаконного приобретения и хранения вооружения.


Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева в Курской области.

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#фсб
#мвд
#вооружение
#танки
#запорожская область
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В Волге зафиксировали массовый мор рыбы
29 ноября 2023, 17:28

Фото: istockphoto/Aj_OP

В Казани в заливе Волги нашли множество рыбных туш.
«Татар Информ» сообщает, что туши, которые плавали на поверхности, сфотографировал местный житель. С его слов, мор случился в районе СНТ «Залив». По его словам, в этом районе недавно прорвало водопроводную трубу, и в залив несколько дней стекла хлорированная вода.

В отделении Средневолжского территориального управления Росрыболовства по Татарстану сообщили,  что мор случился из-за искусственно вырытой протоки, куда попала хлорированная вода. 

«Этот водоем был вырыт. Протоку вырыли, чтобы можно было на лодке проплыть и рыбу в ловушку заманить. А хлорированную воду действительно сбросили, рыба оказалась в западне», —сообщили в ведомстве.
В июле власти Члянского поселения в Хабаровском крае зафиксировали массовую гибель речной рыбы. Об этом сообщает администрация Николаевского муниципального района. Осмотр озерного побережья подтвердил факт массовой гибели рыбы. Уточняется, что причины инцидента помогут определить пробы воды в месте впадения реки в озеро и в самом озере Чля.

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#волга
#рыба
#происшествие
#экология
#новости
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В деле об убийстве двух россиянок в Турции появились новые подробности
Sabah: убийца выпустил в россиянок в Турции пять пуль и выкинул пистолет
29 ноября 2023, 17:21

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Бывший муж Ирины Двизовой Андрей Кушлевич, подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в турецком Бодруме, ранее был солдатом-наемником в Литве, он выстрелил в своих жертв пять пуль, забрал сына и уехал во Францию. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
По предварительным данным, Кушлевич проживает в Литве, он въехал в Турцию через пограничный пункт Эдирне 20 ноября. Из сообщения газеты следует, что подозреваемый до совершения убийства проживал в отеле в Бодруме. 24 ноября сразу после преступления он отправился в аэропорт Анкары Эсенбога на автомобиле. Для этого он воспользовался автомобилем убитой бывшей жены. Сначала он вылетел во Францию, а оттуда уже – в Литву.

В теле женщины обнаружено три пулевых отверстия, а в теле ее дочери – два. После убийства Кушлевич выбросил пистолет в мусорный контейнер.

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#аэропорт
#убийство
#пистолет
#женщины
#рф
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В Подмосковье мужчина после развода изнасиловал 14-летнюю дочь
29 ноября 2023, 17:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней дочери.
«МК» пишет, что инцидент случился в подмосковном Дзержинском. По словам матери девочки, её муж, с которым они в разводе уже много лет, в октябре пригласил дочь к себе в квартиру и там склонил к половому акту. 

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что в Братске руководителя детского городского парламента подозревают в педофилии. Mash пишет, что жертвой оказалась 15-летняя школьница. Якобы наставник слал ей интимные фото, трогал и намекал на интим. По словам родителей, они увидели в телефоне дочери переписку с педагогом, его обнаженные фото и грязные фантазии.

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Иностранец надругался над 15-летней девочкой в бане в Новой Москве

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#полиция
#насилие
#изнасилование
#родители
#развод
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В Москве обнаружили мумии умерших полгода назад сестёр-близняшек
29 ноября 2023, 16:41

Фото: iStock/Soumen Hazra

Мумифицированные трупы 73-летних сестёр-близнецов обнаружены в квартире в столице.
Страшную находку обнаружили в одной из квартир на улице Куусинена. По предварительным данным, женщины скончались около шести месяцев назад, пишет ИА «Регнум», ссылаясь на источник.

В полицию 24 ноября заявили соседи, которые давно не встречали сестер-близнецов. Женщины жили в одной квартире по договору социального найма. Правоохранители вскрыли дверь. 

«В разных комнатах на полу были найдены тела 73-летних сестер-близнецов, смерть которых наступила около 6 месяцев назад», — сообщает источник. 
Трупы сестер направлены на судебно-медицинскую экспертизу. 

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#москва
#семья
#полиция
#смерть
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В столичной школе ученик избил одноклассника и отобрал деньги
29 ноября 2023, 16:32

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В одной из школ российской столицы ученик избил одноклассника и отобрал у него деньги в день рождения, на которые мальчик хотел купить угощения для ребят. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, мальчик пришёл в школу 10 ноября. В тот день у него был день рождения. Родители дали ему 1000 рублей, на которые он хотел купить угощения одноклассникам. Однако другой ученик решил, что ему деньги нужнее. Он избил именинника и отобрал у него деньги.

Оказалось, что ранее хулиган вымогал деньги у избитого парня. Он требовал у него 3500 рублей, тогда дело также закончилось дракой. Старший брат пострадавшего школьника узнал о случившемся, тогда история дошла до психолога. Однако та не стала предпринимать никаких мер. Сейчас полиция начала проверку в школе.

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#полиция
#деньги
#история
#школьники
#родители
#день рождения
#мальчик
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Готовившему теракт в Москве предъявили обвинение
СК РФ предъявил обвинение Венгрыжановскому в подготовке теракта в Москве
29 ноября 2023, 16:07

Фото: istock / BrianAJackson

Следственный комитет РФ предъявил обвинения 40-летнему Олегу Венгрыжановскому, который собирался взорвать цистерну на ж/д станции в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Черемушкинский районный суд.

Подозреваемому  вменяется подготовка теракта и изготовление взрывного устройства. Сообщается, что до ареста Олег был безработным. До попытки теракта он работал маляром в автосервисе, но уволился. В ноябре его арестовали на 10 суток за хулиганство в состоянии алкогольного опьянение во дворе жилого дома. 

Друзья говорят, что Олег патриот. По их словам, он 6 месяцев участвовал в боевых действиях в районе Мариуполя.

По информации следствия, Венгрыжановский в ноябре получил от неизвестного задание на совершение за террористического акта вознаграждение. Мужчина должен был взорвать одну из цистерн железнодорожной станции. Он забрал вещество, необходимое для создания самодельного взрывного устройства, и детонатор. Но совершить теракт ему не удалось, мужчину задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области.

«Венгрыжановский О. В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств)», — сказали в пресс-службе. 
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#суд
#следственный комитет
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#станции
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Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 миллиона рублей
В Курске осудили женщину, которая украла 1,5 млн рублей, собранные на нужды СВО
29 ноября 2023, 15:48

Фото: istock / Michał Chodyra

Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам тюремного заключения Татьяну Кметь, которая украла более полутора миллионов рублей, собранных собранных волонтерскими движениями «Полк Марго» и «СвоихНеБросаемКурск» на нужды участников специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объединённую пресс-службу судебной системы региона.

По данным материала дела, Кмель предложила свою помощь волонтерам, которые оказывают гумпомощь военнослужащим ВС РФ и мирному населения в зоне спецоперации. Она убедила добровольцев в том, что она может купить нужные солдатам товары по низким ценам. Получив деньги на банковский счёт, женщина стала ничего никому покупать, а потратила деньги на свои нужды.

Ранее сообщалось, что Суд Казахстана приговорил жителя Карагандинской области к 6 годам и 8 месяцам колонии за участие в спецоперации на Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#деньги
#помощь
#женщина
#товары
#операции
#новости
#вс рф
#мошенничество
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При столкновении автобуса и авто в Свердловской области погибли четыре человека
29 ноября 2023, 15:17

Фото: iStock/Motortion

В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области погибли четыре человека, об этом сообщили в прокуратуре региона.
По информации прокуратуры Свердловской области, авария случилась 29 ноября на 208-м километре автодороги Екатеринбург – Серов. 

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом. В результате, водитель и трое пассажиров автомобиля, включая 10-летнего ребёнка, погибли.

При этом, отмечается, что никто из находившихся в рейсовом автобусе не пострадал. Все они отправлены в Екатеринбург на другом транспортном средстве. 

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#погибшие
#автобус
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Минздрав: В результате израильского рейда в Дженине погибли двое детей
29 ноября 2023, 15:08

Фото: iStock/izzzy71

В результате рейда армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Дженин погибли двое детей, об этом сообщили в Минздраве Палестины.
Напомним, в настоящий момент между Израилем и ХАМАС продолжается перемирие. Впервые о нём было объявлено 24 ноября в 07:00 (08:00 по московскому времени).

Гуманитарная пауза должна была продлиться четыре дня, однако, позже в МИД Катара сообщили о продлении режима прекращения огня до 07:00 30 ноября. В рамках этого соглашения стороны конфликта обмениваются заложниками, также в сектор Газа доставляется гуманитарная помощь, медикаменты и топливо. 

Позже в палестинском движении ХАМАС заявили, что готовы отпустить 20 дополнительных израильских заложников в обмен на продление перемирия ещё на два дня. 

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#гуманитарная смерть
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#израиль
#палестина
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