Тайская школьница родила в туалете и выбросила младенца в мусорку

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В тайской провинции Наратхиват ученица седьмого класса родила ребенка в туалете и выбросила его в мусорное ведро, сообщает The Thaiger.
По информации СМИ, у девочки начались схватки в школьном автобусе. Заметившая испачканное кровью сиденье, учительница решила, что у школьницы начались месячные, и предложила ей посетить туалет на автозаправочной станции.
Подросток провела в туалете много времени. Она самостоятельно родила, а затем вернулась в автобус, никому не сказав о младенце.
Спустя время полиция нашла в мусорке новорожденную девочку. По камерам видеонаблюдения удалось быстро разыскать семиклассницу и доставить ее в больницу к дочке.
Подростку и ее новорожденной дочери оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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Подросток провела в туалете много времени. Она самостоятельно родила, а затем вернулась в автобус, никому не сказав о младенце.
Подростку и ее новорожденной дочери оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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Евгения Парфентьева