Таксист проехал на красный свет и сбил ребенка в Москве

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На юге Москвы таксист сбил ребенка на пешеходном переходе, проехав на красный свет, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Авария произошла на улице Нижегородской. Таксист проехал на красный свет на регулируемом пешеходном переходе, в результате чего пострадал ребенок.
Ребенок экстренно госпитализирован, о степени тяжести его состояния и характере полученных травм ничего не сообщается.
Отмечается, что прокуратура ЦАО контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.
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«По предварительной информации, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, расположенного на регулируемом пешеходном переходе», - прокомментировали ситуацию представители прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура ЦАО контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.
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Евгения Парфентьева