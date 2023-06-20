Таксиста в Москве обвиняют в насилии над уснувшей в машине клиенткой

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Таксист домогался подвыпившей девушки, когда она уснула в машине
Водителя такси в Москве обвиняют в насилии над уснувшей в машине клиенткой, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову.
Уточняется, что 40-летний водитель такси вёз 19-летнюю клиентку утром в воскресенье, 18 июня. Девушка была немного пьяна и уснула в машине, в это время таксист стал приставать к ней.
Пассажирка обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что 40-летний водитель такси вёз 19-летнюю клиентку утром в воскресенье, 18 июня. Девушка была немного пьяна и уснула в машине, в это время таксист стал приставать к ней.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная