Таможенники не пропустили посылку из Индии с грибами-паразитами жителю Котельников

Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке из Индии грибы-паразиты. Заказ стоимостью в 1 млн рублей предназначался жителю подмосковных Котельников, сообщили в пресс-службе ведомства.
При сканировании 200-грамовой посылки инспектор почтового отделения увидел на экране монитора предметы, похожие на сучки. Они оказались высушенными гусеницами, из которых проросли плодовые тела. Специалисты определили, что это грибы вида Кордицепс китайский. Это самый дорогой гриб, применяемый в восточной медицине.
Такие грибы можно ввозить только при наличии ветеринарного сертификата международного образца или с разрешения Россельхознадзора. Между тем разрешительных документов на ввоз товара не было. Содержание посылки отправитель оценил в 200 рупий, то есть примерно 2,5 доллара.
Таможенники приняли решение отказать в выпуске посылки. Товар возвращён отправителю.
Читайте также:
В подмосковном Комлесхозе назвали самый недооценённый гриб
Токсиколог Водовозов объяснил, когда съедобные грибы становятся опасными
В Комлесхозе Подмосковья назвали топ-3 опасных для жизни грибов
Такие грибы можно ввозить только при наличии ветеринарного сертификата международного образца или с разрешения Россельхознадзора. Между тем разрешительных документов на ввоз товара не было. Содержание посылки отправитель оценил в 200 рупий, то есть примерно 2,5 доллара.
Читайте также:
В подмосковном Комлесхозе назвали самый недооценённый гриб
Токсиколог Водовозов объяснил, когда съедобные грибы становятся опасными
В Комлесхозе Подмосковья назвали топ-3 опасных для жизни грибов
Лора Луганская