Таможенники в Шереметьево изъяли у «Мисс Москва-2018» вещи за 20 тысяч евро

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В столичном аэропорту Шереметьево таможенники изъяли у «Мисс Москва-2018» сумку Hermes и браслет Cartier на 20 тысяч евро, сообщает Telegram-канал SHOT.
Как сообщает SHOT, Паленова дала взятку таможенникам, чтобы уйти от ответственности. Она, якобы, также затирала серийные номера и бренды производителей в чеках, чтобы скрыть точную стоимость вещей.
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