Таможенники задержали Чебурашек в Ставропольском крае

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Контрабанду в виде сотни плюшевых чебурашек задержали в Ставропольском крае
На федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае задержали автобус с сотней плюшевых чебурашек, сообщает Telegram канал SHOT.
По информации СМИ, автобус направлялся из Москвы в Пятигорск.
Водитель признался сотрудникам таможенной службе, что у него нет документов на игрушки.
Чебурашек изъяли, по факту инцидента проводится проверка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в городе Лодейное поле Ленинградской области годовалый мальчик погиб, подавившись морковью.
По информации СМИ, автобус направлялся из Москвы в Пятигорск.
Чебурашек изъяли, по факту инцидента проводится проверка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в городе Лодейное поле Ленинградской области годовалый мальчик погиб, подавившись морковью.
Евгения Парфентьева