Reuters: Число жертв пожара на Гавайях составляет уже 89 человек

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Число жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 89 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.
Как рассказал глава штата, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов.
Лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора». Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.
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Лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора». Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.
Администрация приняла решение о блокировке дорожного движения, а городской транспорт временно прекратил свою работу. Было эвакуировано множество граждан.
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Артем Путинцев