ТАСС: Cпасатели выдвинулись к предположительно атакованному в Керченском проливе танкеру

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Сотрудники спасательных служб выдвинулись из Новороссийска в район Керченского пролива, где, по сообщениям ряда Telegram-каналов, украинским морским дроном был атакован коммерческий танкер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Новороссийска.
Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.
Позднее информацию о взрывах в районе моста опроверг советник главы республики Олег Крючков/ ревога в районе Крымского моста объявляется порой по несколько раз на дню. А громкие звуки, слышимые жителям Керчи, не имели никакого отношения к мосту. Однако при этом он заметил, что власти Крыма не могут контролировать ситуацию в Керченском проливе.
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Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.
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Артем Путинцев