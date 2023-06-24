ТАСС: Дорога из Ростова-на-Дону в Таганрог перекрыта в обоих направлениях

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По словам корреспондента Елены Гриценко, сейчас дорожное полотно перегорожено автомобилями ДПС, машины жителей разворачивают обратно
Дорога в сторону Таганрога перекрыта на выезде из Ростова-на-Дону в обоих направлениях, передает корреспондент ТАСС Елена Гриценко.
По ее словам, дорожное полотно перегорожено автомобилями ДПС, машины жителей разворачивают обратно. Другие два выезда из города работают в штатном режиме, массовых скоплений автомобилей и заторов там не наблюдается.
Ранее агентство ТАСС сообщило о том, что в Ростовской области перекрыто движение для автотранспорта по трассе М-4 «Дон» в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону, автомобили возвращают обратно. Кроме того, сообщалось, что на выезде из города усиливаются полицейские посты.
По ее словам, дорожное полотно перегорожено автомобилями ДПС, машины жителей разворачивают обратно. Другие два выезда из города работают в штатном режиме, массовых скоплений автомобилей и заторов там не наблюдается.
Ранее агентство ТАСС сообщило о том, что в Ростовской области перекрыто движение для автотранспорта по трассе М-4 «Дон» в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону, автомобили возвращают обратно. Кроме того, сообщалось, что на выезде из города усиливаются полицейские посты.
Артем Путинцев