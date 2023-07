ТАСС: Дорога из Ростова-на-Дону в Таганрог перекрыта в обоих направлениях

Your browser does not support HTML5 video.

Дорога в сторону Таганрога перекрыта на выезде из Ростова-на-Дону в обоих направлениях, передает корреспондент ТАСС Елена Гриценко.По ее словам, дорожное полотно перегорожено автомобилями ДПС, машины жителей разворачивают обратно. Другие два выезда из города работают в штатном режиме, массовых скоплений автомобилей и заторов там не наблюдается.Ранее агентство ТАСС сообщило о том, что в Ростовской области перекрыто движение для автотранспорта по трассе М-4 «Дон» в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону, автомобили возвращают обратно. Кроме того, сообщалось, что на выезде из города усиливаются полицейские посты.