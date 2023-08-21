ТАСС: Футболист «Крыльев Советов» попал в ДТП в центре Самары, но не пострадал

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Форвард самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Владимир Писарский попал в ДТП, но не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Уточняется, что в результате аварии, которая произошла в центре Самары, футболист не пострадал. Ему также не понадобится дополнительная медицинская помощь.
Владимир Писарский играет за футбольную команду «Крылья Советов» с 2023 года. За это время он принял участие в 16 матчах самарского клуба, а которых забил три мяча. До этого, Писарский играл в составах «Симферополя», «Иртыша» из Омска и «Оренбурга».
Ранее сообщалось, что подмосковном Богородском автомобиль Audi на полном ходу врезался в машину полиции.
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Владимир Писарский играет за футбольную команду «Крылья Советов» с 2023 года. За это время он принял участие в 16 матчах самарского клуба, а которых забил три мяча. До этого, Писарский играл в составах «Симферополя», «Иртыша» из Омска и «Оренбурга».
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Анастасия Чинкова