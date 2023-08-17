ТАСС: Из-за долгов весь Ливан остался без электричества

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16 августа весь Ливан остался без электричества после отключения сразу двух электростанций по причине неуплаты долгов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в ливанской электрической госкомпании Electricite du Liban.
ТАСС пишет о том, что исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Ливана Селим Файяд пытается экстренно погасить задолженность правительства перед оператором.
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