ТАСС: Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — сказал собеседник агентства.Сейчас эта информация проверяется, на месте работают специалисты.
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