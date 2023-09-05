ТАСС: на нефтегазохимическом заводе в Дзержинске произошло факельное горение

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
На нефтегазохимическом заводе в Дзержинске Нижегородской области произошло факельное горение. Об этом сообщает ТАСС.
В администрации города отметили, что возгорание произошло из-за остановки производственного процесса в одном цеху АО «Сибур-Нефтехим».
В пресс-службе «Сибура» рассказали, что причиной приостановки работы стало снижение подачи кислорода и технических газов от внешних поставщиков.
Ситуация находится под контролем, а факельная установка переведена в режим интенсивного дымного горения, что предусмотрено регламентом, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Видном вспыхнул пожар на складе лакокрасочных изделий. Огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров. После полной ликвидации возгорания сообщения о пострадавших не поступали.
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В пресс-службе «Сибура» рассказали, что причиной приостановки работы стало снижение подачи кислорода и технических газов от внешних поставщиков.
Ранее сообщалось, что в Видном вспыхнул пожар на складе лакокрасочных изделий. Огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров. После полной ликвидации возгорания сообщения о пострадавших не поступали.
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Анастасия Чинкова