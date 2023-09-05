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ТАСС: на нефтегазохимическом заводе в Дзержинске произошло факельное горение

05 сентября 2023, 12:07
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На нефтегазохимическом заводе в Дзержинске Нижегородской области произошло факельное горение. Об этом сообщает ТАСС.
В администрации города отметили, что возгорание произошло из-за остановки производственного процесса в одном цеху АО «Сибур-Нефтехим».

В пресс-службе «Сибура» рассказали, что причиной приостановки работы стало снижение подачи кислорода и технических газов от внешних поставщиков.


Ситуация находится под контролем, а факельная установка переведена в режим интенсивного дымного горения, что предусмотрено регламентом, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Видном вспыхнул пожар на складе лакокрасочных изделий. Огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров. После полной ликвидации возгорания сообщения о пострадавших не поступали.

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#пожар
#нефть
#завод
#нижний новгород
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В Москве задержали дворника, нашедшего БПЛА в мусорке
05 сентября 2023, 12:12

Фото: iStock/Rawf8

В столичном районе Западное Дегунино полиция задержала дворника, который нашел в мусорном баке беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 30-летний мужчина занимался уборкой территории на Коровинском шоссе. В одном из мусорных баков он обнаружил странный предмет в черном пакете, из которого торчали провода. Пока дворник пытался понять, что именно он нашел, бдительные местные жители вызвали полицию.

Предметом оказался беспилотник, однако он был в неисправном состоянии. Дворника задержали. При этом он сообщил, что просто нашел дрон и не собирался его запускать. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку.

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#жители
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В Подмосковье военный пришел за пивом с автоматом
05 сентября 2023, 11:44

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Орехово-Зуеве военный, находившийся на дежурстве в части 150-ого отдельного ремонтного батальона ВДВ, вооружившись автоматом, в ночное время суток пришел в магазин «Вкусняшка» и потребовал у продавца пиво. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно материалам дела, военный в ночь с 15 на 16 февраля находился на дежурстве, что не помешало ему употреблять алкогольные напитки. Ночью он, вооружившись автоматом, отправился в круглосуточный магазин, чтобы купить пиво. Не получив желаемого, он поругался с продавцом и демонстративно щелкнул на автомате переключателем огня. Однако посетителя магазина скрутили офицера и передали его подчиненным.

Об инциденте стало известно из видеозаписи, опубликованной в сети. Уголовное дело рассматривает Реутовский гарнизонный военный суд. Сам военный своей вины не признает.

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#напитки
#пиво
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Актер Юрий Стоянов экстренно госпитализирован
Актер Юрий Стоянов попал в больницу с гипертонией
05 сентября 2023, 11:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист России Юрий Стоянов попал в больницу с жалобами на головные боли, после осмотра, ему поставили диагноз «гипертония». Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, у болезни 66-летнего артиста существует риск развития осложнений. Ему требуется лечение медикаментами на постоянной основе и наблюдение у врачей. Медики рекомендовали Стоянову изменить образ жизни. Актеру оказана необходимая медицинская помощь.  

Прежде сообщалось о смерти актера из фильма «Солнцепек» Кирилла Ильина. Причины смерти не названы. Ильину было 33 года. 

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#лечение
#медики
#болезни
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Автомобиль главного конструктора ГЛОНАСС сожгли в Москве
SHOT: Машину главного конструктора ГЛОНАСС сожгли неизвестные в Москве
05 сентября 2023, 10:24

Фото: iStock/madsci

Минувшей ночью двое неизвестных подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащего главному конструктору ГЛОНАСС Валерию Бабакову. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили, в результате чего, припаркованные Mazda и BMW оказались повреждены.  

На место происшествия прибыли экстренные службы и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются лица, совершившие поджог. Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия через забор, открыть дверь парковки они не смогли.

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#автомобили
#поджог
#парковки
#возгорание
#происшествия
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Пилот посчитал пассажира с диареей биологической угрозой и экстренно посадил самолет
05 сентября 2023, 10:20

Фото: istockphoto/ViktorCap

Рейс авиакомпании Delta Airlines, следовавший из американской Атланты в Барселону (Испания) был вынужден экстренно вернуться в аэропорт. Причиной стала сильная неконтролируемая диарея у одного из пассажиров.
Когда самолет уже некоторое время находился в воздухе, диспетчеры получили от командира воздушного судна сообщение с требованием немедленно прервать полет. Экипаж счел происходящее на борту «биологической угрозой», сообщает издание Daily Mail. Выяснилось, что у одного из пассажиров случился настолько внезапный и сильный приступ диареи, что он не успел добежать до туалета. В результате, как говорили очевидцы, буквально весь салон оказался в фекалиях.

После приземления пассажира экстренно увезли на скорой помощи в больницу. На полную уборку самолета специалистам клининговой компании потребовалось пять часов. Кроме того, пришлось полностью заменить ковровое покрытие пола.

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#пилот
#рейсы
#пассажир
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В ЛНР совершено покушение на главу таможни Афанасьевского
05 сентября 2023, 10:06

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Украинское издание «Страна» сообщает, что в ЛНР был взорван председатель Государственного таможенного комитета республики Юрий Афанасьевский. Он жив, однако находится в тяжелом состоянии.
Уточняется, что Афанасьевского взорвали в собственном доме. Мужчина получил серьезные осколочные ранения головы, шеи, живота. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

По некоторым данным, покушение на убийство главы таможни ЛНР подготовлено и совершено СБУ.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что страх правящих кругов США перед экс-президентом страны Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к его убийству.

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#мужчина
#лнр
#сбу
#покушение
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На Камчатке в Ключевском парке пропали два пожилых туриста
05 сентября 2023, 09:09

Фото: iStock/vmargineanu

В Ключевском парке на Камчатке пропали без вести два пожилых туриста. Об этом сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки».
«В Ключевском парке пропали двое туристов: Александр Благуляк 1951 года рождения и Геннадий Кочкин 1951 года рождения», - уточняется в Telegram-канале сети.

Туристы следовали по маршруту поселок Ключи – озеро Державина – вулкан Средний – ледник Богдановича – пер. Безымянный – пер. Толбачик – пер. Толуд – к. Клешня.

Однако, в назначенное время туристы не появились на стоянке «Клешня». Уточняется, что в последний раз связь с мужчинами была 27 августа. С тех пор о месте их нахождения ничего не известно.

Ранее также сообщалось, что двое туристов пропали после восхождения на действующий вулкан Барановского на Курильских островах. Спасатели начали поиски пары, но туристы самостоятельно вышли на связь. Сообщается, что помощь им не потребовалась.

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#туристы
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СМИ: Уголовное дело возбудили против фонда госимущества Украины
«Украинские новости»: Уголовное дело возбудили против фонда госимущества Украины
05 сентября 2023, 06:40

Фото: iStock/alzay

Против руководства украинского фонда госимущества, возглавляемого новым министром обороны страны Рустемом Умеровым, на Украине возбудили уголовное дело. Об этом пишут «Украинские новости».
По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля была проведена полицейская проверка по незаконности увольнения членов наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго». Отмечается, что в результате проверки были выявлены факты грубого нарушения законодательства и заведено уголовное дело. В том числе, речь идет об увольнении Валерия Щекатурова и Валерия Безлепкина.

Главой фонда по состоянию на 4 сентября числился Умеров. Его заместителем указан Александр Федоришин.

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Букмекер PariMatch подал в суд на Зеленского
Букмекерская компания PariMatch подала в суд на Зеленского из-за санкций
05 сентября 2023, 06:00

Букмекерская компания PariMatch подала в суд на украинского лидера Владимира Зеленского, пишет РБК-Украина.
Владельцем торгового знака PariMatch является кипрская компания Weplay Media Holding Limited, которая выдвинула требования отменить санкции, наложенные на нее Киевом, якобы за связь с Белоруссией и Россией. Ответчиком по иску стал президент Украины Зеленский.

Киевский суд рассмотрит иск пятого сентября.

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