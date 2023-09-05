ТАСС: на нефтегазохимическом заводе в Дзержинске произошло факельное горение

В Орехово-Зуеве военный, находившийся на дежурстве в части 150-ого отдельного ремонтного батальона ВДВ, вооружившись автоматом, в ночное время суток пришел в магазин «Вкусняшка» и потребовал у продавца пиво. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ».