ТАСС: На Сахалине стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку

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Прокуратура Сахалинской области ведет проверку по факту нападения стаи бродячих собак на семилетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Девочка шла по улице Инженерной в Углегорске, когда на нее напала целая стая бездомных собак. Спастись ей помогли прохожие, после чего ребенка доставили в больницу с рваными ранами.
В свою очередь, в пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что «по факту нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело».
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Девочка шла по улице Инженерной в Углегорске, когда на нее напала целая стая бездомных собак. Спастись ей помогли прохожие, после чего ребенка доставили в больницу с рваными ранами.
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Артем Путинцев