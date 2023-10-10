ТАСС: Ракета упала рядом с мечетью имени Кадырова в Абу-Гоше

Фото: iStock/kirill4mula
В Израиле мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова в селении Абу-Гош не пострадала при обстреле. Выпущенная палестинцами ракета упала рядом с храмом, пишет ТАСС.
«Мечеть в целости и сохранности. Попадания не было. Вечерняя молитва прошла, как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом», — цитирует агентство слова очевидцев.
Уточняется, что в соседнем здании ракетой повредило кондиционеры и выбило окно. Погибших в результате обстрела нет, три человека получили ранения.
Читайте также:
i24: Число пострадавших израильтян превысило 2,7 тысячи
Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль
Эрдоган: Подход Израиля, игнорирующий права палестинцев, угрожает его же народу
Диана Аванесян