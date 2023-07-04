ТАСС: Сбиты три беспилотника, направлявшихся к Москве

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить два беспилотника в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы. Позднее выяснилось, что еще один дрон сбили в Калужской области.
Ранее утром 4 июля жители Новой Москвы сообщили о взрывах. Предположительно, там уничтожено несколько беспилотников силами системы ПВО. А позже Telegram-канал Shot сообщил о двух сбитых дронах в районе села Валуево.
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