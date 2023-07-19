ТАСС: Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в России агента украинской разведки

Фото: iStock/ancoay
Агент Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александр Цилык приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом 19 июля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Второго Западного окружного военного суда
«Суд приговорил Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима»,— сказал собеседник агентства.По его словам, Цилык признал вину лишь частично, но зато активно способствовал раскрытию преступлений.
Представители ФСБ отметили, что планировалось совершить теракт путем подрыва двух самодельных взрывных устройств, масса которых составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Именно при извлечении этих устройств из тайника и был задержан Цилык, которому на тот момент было 23 года.
Читайте также:
ФСБ задержала в Угличе завербованную украинскими спецслужбами россиянку
ФСБ задержала в Курской области диверсантов, собиравших секретные сведения для ВСУ
ФСБ ликвидировала националиста, готовившего теракт
Артем Путинцев