ТАСС: В ходе налёта БПЛА на псковский аэродром получили повреждения четыре самолёта Ил-76

Фото: iStock/Artyom_Anikeev
Четыре транспортных самолёта Ил-76 повреждены в Пскове в ходе атаки беспилотников на военный аэродром Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников официально сообщил в своём канале в Telegram о том, что Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. По его информации, жертв в результате этого налёта нет, а «масштаб разрушений уточняется».
Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта, сообщил тг-канал Mash. В этом месте сейчас крупный пожар — над городом поднимается густой чёрный дым.
Читайте также:
В аэропорту Пскова Минобороны отбивает атаку беспилотников
Baza: Местные жители сообщают об обстреле псковского аэропорта
Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО
Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта, сообщил тг-канал Mash. В этом месте сейчас крупный пожар — над городом поднимается густой чёрный дым.
Ранее появились сообщения о взрывах и пожаре в районе аэродрома в Пскове. Очевидцы сообщали, что слышали звуки автоматных очередей. По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Псков с помощью более чем десятка беспилотников, предположительно запущенных со стороны Латвии либо Эстонии.
Читайте также:
В аэропорту Пскова Минобороны отбивает атаку беспилотников
Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО
Артем Путинцев