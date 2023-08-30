ТАСС: В ходе налёта БПЛА на псковский аэродром получили повреждения четыре самолёта Ил-76

В Геленджике продолжают тушить природный пожар в микрорайоне Бобрукова Щель, площадь которого увеличилась уже до пяти гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Группировка пожарных увеличена до 195 человек и 45 единиц техники. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил 27 сбросов, более 130 тонн воды», — отметили в ведомстве. Как рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов, огонь распространяется очень быстро из-за сильных порывов ветра, которые в горах достигают 25 — 30 метров в секунду.