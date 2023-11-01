ТАСС: В Москве водитель погиб под колёсами собственного автобуса

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В Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса собственного же транспортного средства, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Москве.
«Около 21:00 водитель автобуса припарковал транспортное средство без пассажиров на Анадырском проезде и вышел из кабины. Транспортное средство начало самопроизвольное движение и совершило наезд на мужчину», — заявили в столичной полиции.По информации источников агентства, мужчина забыл во время стоянки включить ручной тормоз.
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