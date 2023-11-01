ТАСС: в Москве заочно арестовали и объявили в розыск диверсанта Канахина

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В Москве заочно арестовали соучастника организатора нападения на сёла в Брянской области, бывшего актёра Кирилла Канахина. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал одного из предполагаемых соучастников организатора диверсии в Брянской области по делу о прохождении обучения для дальнейшего осуществления террористической деятельности.
Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу вплоть до пожизненного заключения свободы.
В настоящее время Канахин объявлен в международный розыск.
Напомним, что диверсия в Брянской области произошла в марте этого года. Злоумышленники обстреляли автомобиль в местными жителями, в результате чего погиб водитель и получил ранения ребёнок.
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Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу вплоть до пожизненного заключения свободы.
Напомним, что диверсия в Брянской области произошла в марте этого года. Злоумышленники обстреляли автомобиль в местными жителями, в результате чего погиб водитель и получил ранения ребёнок.
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Анастасия Чинкова