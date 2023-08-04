ТАСС: В Приморском крае легковушка рухнула в воду при обрушении автомобильного моста

13-летняя москвичка потеряла сознание на глазах у матери после того, как предприняла попытку похудеть по методике известной блогерши Александры Котской, у которой более 3 млн подписчиков в TikTok. Об этом сообщает Baza.

В одном из своих роликов Котская рассказывала, как для экстренного похудения за пару часов использовала слабительное. Решив пойти по аналогичному пути, школьница приняла сразу 25 таблеток препарата, после чего потеряла сознание.Всё это случилось на глазах у матери девочки, которая решила, что дочь решила таким образом свести счёты с жизнью. Однако когда подросток пришла в себя, то объяснила, что всего лишь пыталась похудеть популярным в интернете способом.

«Не делайте все, о чем говорят в интернете. Ни одно мое видео не является инструкцией к какому‑то действию. Это все смех. Эти истории реальны, но это было чисто ради юмора», — заявила тиктокерша.



