ТАСС: В Приморском крае легковушка рухнула в воду при обрушении автомобильного моста

Фото: Прокуратура Приморского края
В селе Иннокентьевка Приморского края во время дождей рухнул автомобильный мост, по которому в это время проезжал легковой автомобиль Nissan Note. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.
В автомобиле в это время находились водитель и один пассажир. При падении в место разлома они не пострадали.
На месте происшествия круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД, создан временный объезд. Кроме того, туда уже выехал Лесозаводской межрайонный прокурор Павел Гричановский, который будет координировать работу правоохранителей.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства, дорогу перед мостом с двух сторон размыло ливнями, обрушившимися на Приморский край в последние дни. Так, в некоторых районах выпало до 20 миллиметров осадков.
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На месте происшествия круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД, создан временный объезд. Кроме того, туда уже выехал Лесозаводской межрайонный прокурор Павел Гричановский, который будет координировать работу правоохранителей.
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Артем Путинцев