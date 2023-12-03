ТАСС: В результате нападения в Париже погиб один человек, ещё один ранен

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Неизвестный с ножом напал на прохожих неподалёку от Эйфелевой башни в Париже, пишет ТАСС со ссылкой на министра внутренниз дел и заморских территорий Франции Жеральда Дарманена.
«Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель. Один человек был убит, еще один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района», — написал глава французского МВД на своей странице в соцсети X, ранее известной как Twitter.По информации газеты Le Monde, нападавший, который перед задержанием кричал «Аллах Акбар!», является гражданином и уроженцем Франции. Ему около 25 лет, он был известен приверженностью радикальному исламизму и психическими расстройствами.
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