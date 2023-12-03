ТАСС: В результате нападения в Париже погиб один человек, ещё один ранен

Maybach российского рэпера Василия Вакуленко, известного поклонникам как Баста, попал в ДТП на выезде с питерской «Газпром Арены», где прошёл концерт артиста. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в момент аварии Баста сидел на заднем сидении автомобиля.