ТАСС: В Шереметьево задержали около 300 единиц багажа на внутрироссийских рейсах

Фото: Фотобанк Московской области
В результате сбоя системы обработки в московском аэропорту «Шереметьево» было задержано около 300 единиц багажа.
«2 июля 2023 г. в терминале В аэропорта Шереметьево были зафиксированы кратковременные перебои в работе системы обработки багажа в период с 19:15 до 21:40 мск. В этой связи по техническим причинам не было отправлено порядка 300 единиц багажа пассажиров внутрироссийских рейсов», — отметили в пресс-службе аэропорта (цитата по ТАСС).Неотправленный багаж будет доставлен пассажирам в пункты назначения ближайшими рейсами, добавили в аэропорту.
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