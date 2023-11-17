ТАСС: В Забайкалье после частичного обрушения шахты погибли оба рабочих

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Сотрудники Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России подняли на поверхность тело второго шахтёра, который погиб при частичном обрушении на шахте, принадлежащей компании «Омчак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Ранее Telegram-канал Babr Mash cообщил о том, что двух горняков завалило при частичном обрушении шахты в Балейском районе Забайкальского края. Шахта находится на Верхне-Алиинском месторождении, где добываются золото, серебро и драгоценные металлы.
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Артем Путинцев