ТАСС: Во время пожара в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек

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При пожаре в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек. Об этом 30 ноября пишет ТАСС со ссылкой на сообщение городского департамента «южной столицы» и крупнейшего города Казахстана по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно, в здании находилось 72 человека. Общая площадь пожара составляла 30 квадратных метров, сейчас возгорание на них уже ликвидировано.
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Артем Путинцев