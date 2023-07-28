ТАСС: Замглавы ГУ ФСИН Приморья Бондаренко арестован по делу о мошенничестве

Фото: iStock/Rafa_Jodar
В Приморском крае на два месяца арестован за превышение служебных полномочий и мошенничество замначальника ГУ ФСИН по региону Владислав Бондаренко, а также его подельники — предприниматели Версткины. Об этом 28 июля сообщает ТАСС. Источник: https://runews24.ru/incidents/28/07/2023/ffbb1c8cc0f31a390d3788b112f3fd75?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Новости онлайн: http://runews24.ru/
В результате действий как его самого, так и его сообщников, предпринимателей Версткиных, которые также обвиняются в мошенничестве по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, было заключено 2 контракта на поставку в колонию большой партии стеклянных банок на нужды исправительного учреждения, стоимость которых превышала рыночную в общей сложности на миллион рублей.
Читайте также:
ТАСС: Экс-подполковник ФСБ получил условный срок за мошенничество
Мосгорсуд приговорил к 9 годам колонии арбитражную судью
Экс-замглавы ФСИН приговорили к девяти годам колонии за взятки
Артем Путинцев