ТАСС: Замглавы ГУ ФСИН Приморья Бондаренко арестован по делу о мошенничестве

В Приморском крае на два месяца арестован за превышение служебных полномочий и мошенничество замначальника ГУ ФСИН по региону Владислав Бондаренко, а также его подельники — предприниматели Версткины. Об этом 28 июля сообщает ТАСС. Источник: https://runews24.ru/incidents/28/07/2023/ffbb1c8cc0f31a390d3788b112f3fd75?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Новости онлайн: http://runews24.ru/